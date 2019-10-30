«Динамо» – «Шахтар»: де і коли дивитися матч Кубка України

Увечері 30 жовтня київське «Динамо» прийме донецький «Шахтар» в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Зустріч на НСК «Олімпійський» у Києві розпочнеться о 19:30. У прямому ефірі її покаже телеканал «2+2».

Згідно з даними букмекерських котирувань, «Шахтар» вважається фаворитом зустрічі. Найбільш очікувані рахунки – 0:1 на користь «гірників» або нічия 1:1 і 0:0.

Якщо команди не виявлять переможця в основний час, на них очікує два екстратайми й серія пенальті.

«Шахтар» – володар Кубка України чотирьох останніх сезонів. Після 12 турів чемпіонату України донецька команда лідирує в турнірній таблиці з 34 очками. «Динамо» йде другим, маючи 24 залікові пункти.