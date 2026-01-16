За підозрою у фінансуванні ЗСУ – в РФ затримали директора компанії зі структури «Росатома»

Директор із капітального будівництва «Атомбудекспорту» (компанія зі структури «Росатома») Михайло Щербак затриманий за підозрою у фінансуванні Збройних сил України, повідомив близький до російських силовиків телеграм-канал Shot.

У пресслужбі компанії «Росатом» підтвердили офіційній інформагенції ТАСС, що Щербака підозрюють у фінансуванні ЗСУ.

«Стосовно співробітника Михайла Щербака компетентні органи проводять слідчі дії, їм надається необхідне сприяння», – передає «Інтерфакс» із посиланням на заяву державної корпорації.

Офіційно про затримання Щербака не повідомлялося.

До 2007 року Михайло Щербак був заступником голови адміністрації закритого міста Саров (Нижньогородська область) із архітектури та містобудування. Згодом він став працювати в «Атоменергопроєкті», де до його обов’язків входила організація будівництва атомних електростанцій.

«Атомбудекспорт» входить до інжинірингового дивізіону держкорпорації «Росатом», який об'єднує провідні компанії атомної галузі Росії. Компанія має офіси в Москві, Нижньому Новгороді та філії за кордоном.