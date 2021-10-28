Суд в окупованому Криму продовжив арешт Нарімана Джеляла до 23 січня

Арештованому в Криму кримськотатарському активісту та політику Наріману Джелялу (за паспортом – Джелялову) продовжили термін перебування у СІЗО до 23 січня 2021 року. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на адвоката Миколу Полозова.

Рішення ухвалив суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Євген Пронін.

«Одразу після судового засідання з’ясувалося, що воно проходитиме у закритому режимі, бо раніше суддя Пронін самостійно, ще 26 жовтня, ухвалив… що існує загроза безпеці учасників процесу. Сторона захисту практично відразу заявила відвід судді, тому що в обґрунтуванні даного клопотання не було заявлено будь-яких документів, що підтверджують намір будь-кого з учасників судового розгляду здійснити будь-які загрози», – пояснив адвокат.

Він додав, що ця постанова буде оскаржена стороною захисту. Самого Нарімана Джеляла не доставили до суду, оскільки він досі перебуває на експертизі в психіатричній лікарні.

Раніше Джелял, відправлений російським слідством на психіатричну експертизу, розповів адвокату Полозову про умови тримання у лікарні. Адвокат нагадав, що Джеляла помістили до психіатричної клініки 7 жовтня, і він буде там від 21 до 28 днів.

До цього Полозов повідомляв, що Джелялу до СІЗО не надходять листи, припустивши, що це може бути пов’язане із роботою «цензорів».

Активістові посилили звинувачення, тепер йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Раніше ФСБ вже посилювала звинувачення проти Джеляла, перекваліфікувавши інкриміноване йому діяння з пособництва у скоєнні диверсії на повноцінну участь у скоєнні диверсії.