Екскерівника ДП «Антонов» підозрюють у недбалості через знищення «Мрії» – Офіс генпрокурора

Колишньому керівнику державного підриємства «Антонов» повідомили про підозру через знищення літака АН-225 «Мрія» – про це заявив Офіс генерального прокурора 5 квітня.

За повідомленням, експосадовцю повідомили про підозру в службовій недбалості за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

«За даними слідства, екскерівник держпідприємства з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов’язки щодо забезпечення збереження майна. Внаслідок цього транспортний літак АН-225 «Мрія» своєчасно, до початку повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України, не було транспортовано з небезпечної зони – аеродрому АТП «Антонов» у селищі міського типу Гостомель Київської області», – повідомляє Офіс.

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Прокуратура оцінює збитки державі в майже 8,5 мільярда гривень.

У березні СБУ повідомила про підозру екскерівнику і двом колишнім посадовцям державного підприємства «Антонов» через «перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, яке призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків».

Колишнього генерального директора та начальника підрозділу з авіабезпеки взяли під варту, заступник гендиректора переховується.

Наприкінці лютого у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом згорів один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 «Мрія».