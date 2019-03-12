Українським морякам Зінченку, Драчу й Терещенку призначили психіатричну експертизу в Росії – адвокат

Полоненим українським морякам В’ячеславу Зінченку, Андрію Драчу та Володимиру Терещенку призначили психолого-психіатричну експертизу в Росії, повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, захист моряків заперечував призначення цієї експертизи, «зокрема на підставі відсутності подачі слідством міждержавного запиту в Україну з метою витребування необхідної інформації щодо військовополонених».

Полозов підкреслив, що наразі така експертиза призначена 14 українським морякам.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.