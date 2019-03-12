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12 Березень 2019, Київ 20:35
Новини | Політика

У посольстві США в Україні закликали Росію негайно звільнити українських моряків

У посольстві США стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців

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Посольство США в України закликали російську владу звільнити українських моряків та політв’язнів.

«Замість того, щоб проводити психіатричні експертизи стосовно українських моряків, що порушує їхні права, Росія має негайно звільнити всіх українських моряків і всіх українських політв’язнів. Ми глибоко стурбовані ставленням Росії до несправедливо затриманих нею українців», – мовиться у повідомленні.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.

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