ЗСУ завдали «потужних» ударів по двох командних пунктах військ РФ – ОК «Південь»



Українські військові завдали «потужних» ударів по двох командних пунктах військ РФ, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».

«Вночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами завдано влучні потужні удари по двох командних пунктах ворожої армії. Результати дорозвідуються», – йдеться у повідомленні командування.

Як повідомив 7 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, в останній час ЗСУ прицільно вразили понад 20 пунктів керування російських військ.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила близько 36 900 військових, за останню добу найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському напрямку.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.