Генштаб: РФ за добу втратила 250 військових, 35 танків, найбільше – на Краматорському напрямку

Росія за останню добу в повномасштабній війні проти України втратила близько 250 своїх військових, найбільших втрат загарбники зазнали на Краматорському напрямку, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загалом, за даними Генштабу, від початку вторгнення 24 лютого Росія втратила близько 36 900 військових, а також:

1637 танків (35 за останню добу)

3811 бойових броньованих машин (+14)

828 артилерійських систем (+13)

247 РСЗВ

107 засобів ППО

217 літаків

187 гелікоптерів

669 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2)

155 крилатих ракет

15 кораблів /катерів

2685 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+20)

66 одиниць спеціальної техніки.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.