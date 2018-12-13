Екзархи Вселенського патріархату проводять першу літургію в Андріївській церкві (трансляція)

В Андріївській церкві Києва розпочалася перша архієрейська літургія, яку очолюють екзархи Вселенського патріархату.

13 грудня православні відзначають як день Андрія Первозванного.

У жовтні президент України Петро Порошенко вніс подання до Верховної Ради щодо передачі храму святого Андрія в Києві у користування представників Вселенського патріархату. 18 жовтня депутати підтримали цей законопроект, 7 листопада президент підписав закон.

Наприкінці листопада уряд оформив акт передачі приміщень Андріївської церкви у користування Вселенського патріархату.

Андріївська церква є частиною Національного заповідника «Софія Київська». До передання Вселенській патріархії там служили представники Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).