Україні наразі вдається покривати три чверті потреб в електрозабезпеченні – Герус

Україні наразі вдається покривати три чверті потреб в електрозабезпеченні, заявив в ефірі загальнонаціонального марафону голова парламентського комітету з питань енергетики, «слуга народу» Андрій Герус.

«Якщо подивитися, то ракетних обстрілів було багато, але, тим не менше, у нас десь 3/4 потреб в електроенергії країни закриваються і наповнені відповідною пропозицією. Тобто у нас постійно, грубо кажучи, лише 25 відсотків споживачів не мають електроенергії (але споживачі у цих 25 відсотках постійно змінюються)», – зазначив він.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, більшість з них знищили сили ППО.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.