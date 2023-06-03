На Київщині запроваджені аварійні відключення світла – ДТЕК

На Київщині внаслідок негоди запроваджені аварійні відключення світла, йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Станом на 9:30 без електропостачання залишаються близько 16 тисяч клієнтів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 – частково. Пошкодженими залишаються 22 лінії електропередачі 6-10 кВ та 673 трансформаторних підстанції», – пише пресслужба.

Найбільше відключень, за даними енергетиків, у наступних районах:

у Броварському районі;

у Бориспільському районі;

у Бучанському районі.

У ДТЕК кажуть, що до ліквідації наслідків негоди залучені 78 бригад.

«Ми вже повернули світло для понад 90 тисяч домівок... Ми робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло у кожну оселю», – додає пресслужба.

Водночас, в пресслужбі Міненерго кажуть, що на Донеччині через бойові дії було знеструмлено 34 населених пункти.

«Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – кажуть у відомстві.

Крім того відомо, що впродовж доби вдалось повернути світло для понад 64 тисяч споживачів. Більшість із них – це абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

«Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає», – підсумували в Міненерго.

2 червня, Київську область накрила сильна буря. У низці районів столиці фіксували сильні пориви вітру та дощ.

На Дарниці було пошкоджено контактну мережу, внаслідок чого кільцева електричка мала затримки. Також через падіння дерева було затримано рух тролейбусів №28.