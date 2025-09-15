Влада повідомила про відновлення електропостачання у Запорізькій області

У Запорізькій області у Балабиному та Кушугумі відновлено електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, без живлення залишаються лише окремі оселі, які зруйновані внаслідок обстрілів.

Раніше місцева влада повідомила, що через нічний обстріл РФ частина Запорізького району залишилася без електропостачання: Балабино було знеструмлене повністю, а Кушугум – частково. Загалом без світла були майже 4900 абонентів.

Спеціалісти ООН із прав людини зазначали, що в серпні 2025 року удари російських безпілотників ближнього радіусу дії спричинили в Україні більше жертв серед цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя: загинули 58 цивільних і 272 – були поранені. У серпневій доповіді місії зазначається, що близько 72% усіх жертв було зафіксовано поблизу лінії фронту, зокрема в Донецькій і Херсонській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони носять цілеспрямований характер.



