У центральних та західних областях через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі, є відключення – Міненерго

У центральних та західних областях через сильний вітер пошкоджені лінії електропередачі, є відключення світла, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики

Повідомляється, що сьогодні генерація повністю забезпечує потреби споживачів в електроенергії, маючи достатній резерв потужності для попиту, що зростає.

«На жаль, протягом останньої доби сильними поривами вітру пошкоджено лінії електропередачі в центральних та західних регіонах країни. Найбільше – у Хмельницькій області, де знеструмлено близько 18 тисяч споживачів», – зазначив профільний міністр Герман Галущенко.

Енергетики активно працюють і до кінця дня планують відновити там електропостачання, сказав міністр.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні вітряна погода – пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.