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Ердоган може відвідати Путіна в Росії – турецькі ЗМІ

Одна з попередніх зустрічей Володимира Путінв (л) і Реджепа Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрінеться зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Росії, пише видання Yeni Safak із посиланням на джерела в канцелярії турецького президента. Такі ж дані повідомляє 22 серпня турецький телеканал NTV.

За даними засобів інформації, основною метою зустрічі будуть переговори щодо зернової угоди, з якої Росія вийшла у липні.

Імовірну дату візиту джерела не називають.

Раніше в Анкарі заявляли, що у серпні Путін може приїхати до Туреччини. У Кремлі не підтверджували цей візит.

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