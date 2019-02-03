Ердоган: Туреччина підтримує контакти з Сирією «на низькому рівні»

Президент Туречини Реджеп Тайїп Ердоган заявив 3 лютого, що його уряд підтримує контакти «низького рівня» з сирійським режимом через свої спецслужби. Про це повідомляє агентство France-Presse.

Анкара розірвала відносини з владою сирійського президента Башара Асада невдовзі після придушення режимом протестів у 2011 році, коли Ердоган назвав лідера Сирії «вбивцею Асадом».

Турецький лідер виключив будь-які прямі переговори з Асадом, а міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявляв у грудні 2018 року, що Анкара контактує тільки з Дамаском через треті сторони, Росію та Іран.

Коментар Ердогана в неділю вперше підтвердив прямі контакти з Дамаском, хай і на низькому рівні.

«Навіть якщо це ваш ворог, ви не будете повністю розривати зв’язки у випадку, якщо вони вам знадобляться», – відзначив Ердоган.

Туреччина, де проживають майже чотири мільйони сирійських біженців, підтримує повстанців, які прагнуть завершення правління Асада.