Дослідження: менш як 9% західних компаній вийшли з Росії після вторгнення в Україну

Більшість фірм зі штаб-квартирою в Європейському союзі та інших країнах «Групи семи» продовжують діяти в Росії та інвестувати в цю країну, виявило нове дослідження Швейцарського університету Сент-Галлен.

Дослідники підрахували, що на момент повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Росії активно працювали 2405 дочірніх підприємств, що належать 1404 компаніям із країн ЄС та «Групи семи». Менш як 9% із них вивели хоча б одну дочірню компанію з ринку Росії, твердять фахівці.

Дослідження показало, що американські компанії виявили більшу готовність залишити Росію, ніж інші західні фірми. Майже 18% американських дочірніх підприємств, що діють у Росії, повністю припинили свою діяльність після початку повномасштабної війни – порівняно з 15% японських та лише 8,3% європейських.

Ці висновки ставлять під сумнів готовність західних фірм відмовитися від участі в економіці Росії, яку уряди західних країн вважають геополітичним конкурентом, ідеться у повідомленні університету Сент -Галлен.