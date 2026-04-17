ЄС готує четвертий компонент гарантій безпеки для України – з фокусом на ветеранів

Європейський Союз працює над новим, четвертим компонентом гарантій безпеки для України, який зосередиться, серед іншого, на підтримці ветеранів. Про це 17 квітня повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі з посиланням на чиновника Європейської Ради, не уповноваженого давати офіційні коментарі ЗМІ.

Питання обговорюватимуть на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 21 квітня.

«Верховна представниця ЄС представить четвертий компонент гарантій безпеки ЄС – щодо «спільної стабільності». Він включатиме підтримку реформ оборонного сектору, протидію гібридним і кіберзагрозам, а також реінтеграцію ветеранів», – повідомив журналістам чиновник Ради ЄС.

За його словами, питання актуалізувалося під час візиту міністрів країн ЄС в Україну на річницю подій у Бучі.

«Візит в Україну також підкреслив масштаб викликів, пов’язаних із ветеранами – але й можливості, адже це люди з високою кваліфікацією та досвідом, які можуть бути корисними в майбутньому», – повідомив чиновник Ради ЄС.

Також у межах цього компонента розглядатимуться питання контролю за обігом стрілецької зброї та легких озброєнь, розмінування, що у Брюсселі вважають надзвичайно важливим з огляду на ситуацію в Україні.

«Питання ветеранів є надзвичайно масштабним. Водночас уже існують певні ініціативи, зокрема щодо реінтеграції та лікування посттравматичного стресового розладу», – повідомив чиновник Ради ЄС.

Водночас говорити про конкретні механізми поки що зарано, повідомили в Раді ЄС. Наразі йдеться про визначення тематичних напрямів і того, де можна зробити позитивний внесок за допомогою наявних інструментів.

«Тобто це, радше, процес отримання від міністрів оцінки – на чому вони хочуть зосередитися і як рухатися далі», – повідомили в Раді ЄС.

Дипломат однієї з країн ЄС повідомив, у свою чергу, про зацікавленість його столиці в допомозі Україні в цьому питанні.

«Питання ветеранів є дуже важливим, і ми приділяємо йому значну увагу. Це, безумовно, ключова тема для майбутньої відбудови України», – зазначив дипломат.

Щодо трьох інших компонентів гарантій безпеки для України від ЄС, то йдеться про:

військову допомогу – постачання зброї, навчання українських військових та фінансування через Європейський фонд миру;

розвиток оборонної спроможності – реформа сектору безпеки та інтеграція зі стандартами НАТО;

економічну стійкість – макрофінансова допомога та підтримка бюджету.

Ці заходи не є класичними гарантіями безпеки, а радше довгостроковою стратегією посилення України.





Ці заходи не є класичними гарантіями безпеки, а радше довгостроковою стратегією посилення України.

ЄС бере участь у реінтеграції ветеранів через оновлений мандат тренувальної місії EUMAM Ukraine.

Також Франція взяла на себе двосторонні зобов’язання у цьому питанні, зокрема, у безпековій угоді Франції та України від 16 лютого 2024 року сказано, що Франція підтримуватиме Україну у «соціальному відновленні», зокрема через роботу на підтримку ветеранів.