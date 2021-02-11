ЄС надав Донбасу 23 мільйони євро гуманітарної допомоги у 2020-му

Європейський Союз надав 23 мільйони євро гуманітарної допомоги для сходу України протягом 2020 року – про це йдеться у відповіді пресслужби Європейської комісії на запит Радіо Свобода.

«ЄС є одним із найбільших гуманітарних донорів (для подолання наслідків – ред.) кризи на сході України і надав 164,8 мільйона євро термінової фінансової допомоги, в тому числі 23 мільйони були виділені в 2020-му», – йдеться в повідомленні.

Євросоюз обіцяє також надавати допомогу постраждалому внаслідок війни населенню в 2021, але уточнює, що точна цифра «буде оголошена у належний час».

Йдеться про підтримку гуманітарних проєктів як на підконтрольній, так і на окупованій території України. Контроль за використанням коштів із бюджету Євросоюзу, згідно з відповіддю, здійснює Департамент цивільного захисту та гуманітарної допомоги Єврокомісії (DG ECHO).

«Гуманітарна допомога, фінансована ЄС, надається у партнерстві з агенціями ООН, міжнародними та неурядовими організаціями. DG ECHO має всесвітню мережу з семи регіональних офісів та польових штабів у понад 40 країнах, які дозволяють моніторити, як втілюються проєкти», – уточнюють у Єврокомісії.

За даними Євросоюзу, на його кошти в Україні використовувалися за напрямками покриття базових потреб, забезпечення водою, укриттями, медичною допомогою, психологічною підтримкою, а також на освіту в надзвичайних умовах, поширення інформації про міни та товари для зимівлі.

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При цьому, зазначають у пресслужбі Єврокомісії, понад половина виділеної допомоги йде на користь вразливим групам людей, які проживають на окупованих територіях.

«Ця допомога призначена для найбільш нужденних, в тому числі сімей самотніх матерів, старших людей, дітей та людей з інвалідністю. Фінансування ЄС у 2020 році також спрямоване на потреби, пов’язані з коширенням коронавірусу на сході України. Кошти допомагають підтримати пункти надання первинної медичної допомоги та лікарні, йдуть на купівлю медичного обланання, засоби індивідуального захисту та аптечки», – повідомляє Єврокомісія.

У січні Європейська комісія ухвалила гуманітарний бюджет на 2021 рік у розмірі 1,4 мільярда євро, з них 28 мільйонів євро виділили для України, Балкан та Кавказу.