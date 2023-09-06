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«Військова підтримка України має тривати»: ЄС підписав 8 контрактів на закупівлі боєприпасів 155 мм

«Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу», заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Європейське оборонне агентство (EDA) загалом підписало вісім ранкових контрактів з європейськими компаніями на закупівлі боєприпасів калібру 155 міліметрів – про це воно повідомило 5 вересня.

З них останні п’ять були підписані того ж дня в штабквартирі EDA в Брюсселі під час візиту послів комітету з питань політики і безпеки Європейського союзу.

За словами голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, який також очолює EDA, ЄС робить ще один крок у напрямку втілення ініціативи із закупівлі боєприпасів.

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«Країни-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати», – заявив Боррель.

За словами виконавчого директора EDA Ірі Седіві, контракти дозволять країнам Євросоюзу як підтримувати Україну, так і поповнювати власні запаси.

За повідомленням, йдеться про контракти на закупівлі боєприпасів 155-міліметрових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, а також снаряди і деталі боєприпасів гаубичної системи Krab.

У березні 2023 року країни ЄС погодили план постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів та ракет у 12 місяців. За словами Борреля наприкінці серпня, у рамках цієї частини плану було поставлено близько 224 тисяч боєприпасів та 2300 ракет на загальну суму близько 1,1 мільярда євро.

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