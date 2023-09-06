«Військова підтримка України має тривати»: ЄС підписав 8 контрактів на закупівлі боєприпасів 155 мм

Європейське оборонне агентство (EDA) загалом підписало вісім ранкових контрактів з європейськими компаніями на закупівлі боєприпасів калібру 155 міліметрів – про це воно повідомило 5 вересня.

З них останні п’ять були підписані того ж дня в штабквартирі EDA в Брюсселі під час візиту послів комітету з питань політики і безпеки Європейського союзу.

За словами голови зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, який також очолює EDA, ЄС робить ще один крок у напрямку втілення ініціативи із закупівлі боєприпасів.

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«Країни-члени можуть передавати замовлення в рамках восьми рамкових контрактів. Час має важливе значення. Путін не демонструє жодних ознак припинення своєї агресії проти українського народу. Тому наша військова підтримка оборони України має тривати», – заявив Боррель.

За словами виконавчого директора EDA Ірі Седіві, контракти дозволять країнам Євросоюзу як підтримувати Україну, так і поповнювати власні запаси.

За повідомленням, йдеться про контракти на закупівлі боєприпасів 155-міліметрових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, а також снаряди і деталі боєприпасів гаубичної системи Krab.

У березні 2023 року країни ЄС погодили план постачання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів та ракет у 12 місяців. За словами Борреля наприкінці серпня, у рамках цієї частини плану було поставлено близько 224 тисяч боєприпасів та 2300 ракет на загальну суму близько 1,1 мільярда євро.