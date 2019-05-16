Опитування: вступ до ЄС готові підтримати 57% українців, вступ до НАТО – 49 %

57% українців готові підтримати вступ України до Європейського союзу під час теоретичного референдуму, йдеться в опитуванні центру «Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та соціологічної групи «Рейтинг».

Згідно з дослідженням, 19,3% українців виступають за відновлення прагматичних економічних відносин з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД, 13,6% не брали б участь у такому референдумі та 10,1% не визначилися.

За вступ України до НАТО на референдумі проголосували б 48,9%, за позаблоковий статус – 23,2%. Не брали б участь у такому референдумі – 16%, а 11,8% – не визначилися.

Опитування проводили з 30 квітня до 10 травня. У ньому взяли участь 3 000 респондентів.