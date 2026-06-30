«Я цим пишаюся» – спецпредставниця ЄС про обмеження тимчасового захисту для чоловіків

Спеціальна представниця ЄС у справах українців у ЄС Ілва Йогансон заявила, що підтримує обмеження доступу до механізму тимчасового захисту для військовозобовʼязаних українців.

«Наше законодавство щодо тимчасового захисту має бути узгоджене з українським законодавством у питаннях військових обов’язків. Тепер це реалізовано, і я цим пишаюся. На мою думку, це потрібно було зробити ще раніше», – сказала Йогансон в інтерв’ю Радіо Свобода 26 червня, коли Європейська комісія запропонувала продовжити механізм тимчасового захисту для українців до березня 2028 року, одночасно обмеживши його застосування для військовозобовʼязаних.

Відповідаючи на запитання про можливі суперечності такого підходу з міжнародними принципами щодо прав людини, Йогансон заявила, що Єврокомісія «дуже ретельно» перевірила це питання.

«Ми дуже ретельно це перевірили, і це не порушує жодних норм у сфері прав людини», – сказала вона.

За словами спецпредставниці, громадяни України й надалі зможуть приїжджати до Європейського Союзу та, за необхідності, подавати заяви про надання притулку (статусу біженця, який відрізняється від тимчасового захисту).

Водночас комісар Ради Європи з прав людини застерігав, що виключення українських чоловіків призовного віку з механізму тимчасового захисту може викликати занепокоєння щодо дискримінації та створити ризики з точки зору міжнародного права щодо прав людини.