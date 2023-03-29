«Ганебний вчинок» – у ЄС прокоментували вирок Олексію Москальову, дочка якого намалювала антивоєнний малюнок

У Євросоюзі назвали «ганебним вчинком» вирок жителю Тульської області Росії Олексію Москальову, чия дочка Марія намалювала антивоєнний малюнок

«Дворічний вирок суду щодо Олексія Москальова за малюнок його дочки на підтримку миру та її відправлення до притулку, – ганебний вчинок. Росія має дотримуватися своєї конституції та міжнародних зобовʼязань, а не карати дітей та батьків із політичних причин», — заявив речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Петер Стано.

28 березня російський суд засудив жителя міста Єфремов Тульської області Олексія Москальова до двох років колонії у справі про повторну дискредитацію армії. Одним із приводів для справи став антивоєнний малюнок його доньки, шестикласниці Марії. Після того, як щодо Москальова порушили справу, дівчинку відправили до притулку.