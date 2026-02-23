Євросоюз засудив вихід Росії з конвенції проти катувань

Європейський Союз засудив рішення Росії вийти з Європейської конвенції щодо запобігання катуванням та ввів санкції проти восьми росіян, серед яких співробітники виправних установ та судді. Про це йдеться у заяві Євросоюзу.

Під обмеження потрапили три начальники виправних колоній, начальник СІЗО, два судді, прокурор та старший слідчий.

Серед тих, хто потрапив під обмеження ЄС – Олексій Валізер, начальник колонії в Алтайському краї, де відбуває покарання Олексій Горінов – один із перших активістів, засуджених у Росії за антивоєнні висловлювання. До списку також включений Антона Ричар, начальник СІЗО в Біробіджані, де загинув музикант Павло Кушнір, теж ув’язнений за антивоєнні висловлювання.

У Євросоюзі заявили, що рішення російської влади демонструє зневагу до захисту прав людини, наголосивши, що ЄС непохитний у засудженні порушень прав людини та репресій у Росії.

Наприкінці вересня 2025 року президент Володимир Путін підписав закон про вихід Росії з Європейської конвенції щодо запобігання тортурам. У пояснювальній записці вказувалося, що з 2023 року Росія не представлена в Європейському комітеті із запобігання катуванням, а сам комітет, за твердженням влади РФ, ігнорував звернення з проханням врегулювати ситуацію.

Країни-члени ЄС також продовжили дію запроваджених за повномасштабну агресію проти України санкцій ще на рік – до 24 лютого 2027 року.