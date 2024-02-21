ЄС зніме санкції зі співзасновника «Яндекса», який тепер називає себе «ізраїльським підприємцем»

Країни ЄС погодилися виключити співзасновника російського інтернет-гіганта «Яндекс» Аркадія Воложа зі списку юридичних та фізичних осіб, які підпадають під санкції у звʼязку з російським вторгненням в Україну, повідомляють Reuters та Sky News.

За інформацією Reuters, зі списку санкцій, крім Воложа, виключають ще двох осіб. Список буде оновлений 15 березня.

Приводом для зняття персональних обмежень з Воложа міг стати продаж на початку лютого 2024 року нідерландської Yandex N.V. консорціуму приватних інвесторів. До кінця липня 2024 року активи «Яндекса» остаточно поділяться на російські та міжнародні. Нідерландська Yandex N.V. змінить назву та перестане використовувати бренди «Яндекса», крім тих, що одразу запускалися не в Росії. Цією компанією управлятимуть Аркадій Волож та закордонні акціонери.

Аркадій Волож попросив Євросоюз зняти санкції, накладені на нього в серпні 2023 року у звʼязку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Також Волож виступив із заявою, в якій засудив війну в Україні та повідомив, що з лютого 2022 року не має стосунку до «Яндекса». За даними співрозмовника видання Financial Times, юристи Воложа подали офіційний запит про зняття санкцій через кілька днів після цього. Влада ЄС мала розглянути це звернення у вересні 2023 року.

Аркадій Волож повністю викреслив Росію з біографії на своєму сайті. Зараз він називає себе «ізраїльським IT-підприємцем, який народився в Казахстані», а «Яндекс» у його послужному списку обтічно названий «однією з найбільших інтернет-компаній у Європі». З 2014 року Волож живе в Ізраїлі.

У вересні 2023 року Євросоюз зняв санкції з чотирьох громадян РФ. Загалом, за даними суду ЄС, російські бізнесмени подали близько 60 позовів щодо зняття санкцій.