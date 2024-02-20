В Естонії заарештували шістьох підозрюваних у роботі на спецслужби РФ

Влада Естонії заарештувала шістьох осіб за підозрою в роботі на російські спецслужби, ідеться в пресрелізі поліції безпеки країни.

Загалом затримані 10 осіб. Їхні імена не називаються, уточнюється лише, що серед підозрюваних є як громадяни Росії, так і громадяни Естонії.

За даними слідства, затримані брали участь у «гібридній операції» проти безпеки Естонії, метою якої було «посіяти страх і створити напруженість в естонському суспільстві». Зокрема, вони за завданням російських спецслужб збирали інформацію для підготовки терактів. У пресрелізі йдеться, що деякі з них навіть були здійснені, але про що саме йдеться, не згадується.

Російська влада поки що інформацію не коментувала.