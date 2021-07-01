Словенія 1 липня почала головувати в ЄС

Словенія 1 липня перебрала на себе головування в Європейському союзі. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, з цього приводу до Любляни прибули голова Європейської комісії Урсула фон ден Ляєн і колегія європейських комісарів.

Із президентом Словенії Борутом Пахором, премʼєр-міністром Янезом Яншою й депутатами словенського парламенту вони обговорюють пріоритети словенського головування.

Під гаслом «Обʼєднана. Стійка. Європа» (Together. Resilient. Europe) Словенія планує зміцнення стійкості й стратегічної автономії ЄС, продовження дебатів про майбутнє Європи, закріплення європейських цінностей, розвиток трансатлантичних відносин і продовження процесу розширення ЄС.

Міністр закордонних справ Анже Лоґар заявив, що Словенія як головуюча в ЄС зосередиться на соціально-економічному відновленні Західних Балкан після пандемії, розвитку і прогресі країн регіону на шляху до ЄС. Окрему увагу, за його словами, приділятимуть проєктам, які важливі для поступової трансформації країн регіону в «зелені» економіки.

До сьогодні в Раді ЄС головувала Португалія.

Словенія стала членом ЄС 2004 року. Через три роки вона стала членом «Шенгену» і єврозони. Вперше вона головувала в Євросоюзі 2008 року.