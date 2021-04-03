В ЄС привітали рішення США зняти санкції з прокурорів Міжнародного кримінального суду

Європейський суд привітав рішення США зняти запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом санкції проти прокурорів Міжнародного кримінального суду.

«Цей важливий крок підкреслює відданість США міжнародній системі, заснованій на правилах… Суд відіграє важливу роль у здійсненні правосуддя для жертв деяких найжахливіших злочинів у світі. Захист неупередженості та судової незалежності МКС має першочергове значення для його ефективності й належного функціонування», – заявив 3 квітня голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

США 2 квітня ухвалили рішення зняти санкції зі співробітників Міжнародного кримінального суду, зокрема прокурора Фату Бенсуди, яка ініціювала розслідування щодо можливого скоєння воєнних злочинів військовими США в Афганістані.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції були «недоречними та неефективними». Санкції передбачали заморожування активів і візові обмеження.

Колишній державний секретар Майк Помпео минулого року звинуватив МКС, що базується в Гаазі, у порушенні національного суверенітету США, коли суд санкціонував розслідування воєнних злочинів, ймовірно, скоєних афганськими силами, талібами чи американськими військами.

Суд знову викликав критику США, відкривши розслідування щодо можливих воєнних злочинів Ізраїлю на палестинських територіях.

Блінкен заявив, що, незважаючи на нинішнє оголошення, Сполучені Штати продовжують «категорично не погоджуватися з діями МКС, пов’язаними з афганістанською і палестинською ситуаціями», і заперечує проти зусиль МКС щодо встановлення юрисдикції над США та Ізраїлем, які не є членами суду.

Але, за словами держсекретаря, Вашингтон вважає, що його занепокоєння «було б краще вирішити шляхом взаємодії з усіма зацікавленими сторонами в процесі МКС, а не шляхом введення санкцій».

Суд привітав рішення США, заявивши, що це сприятиме посиленню його роботи.

Фату Бенсуда залишає свою роботу в червні, її замінить британський правозахисник Карім Хан.

Міжнародний кримінальний суд: доповнює, але не підміняє собою національну систему правосуддя Відповідно до принципу комплементарності (доповнюваності) обов’язок розслідувати найтяжчі міжнародні злочини покладено саме на національні судові системи. МКС може втручатися лише у випадку нездатності або небажання національних судів виконувати свої обов’язки.

Ініціювати розгляд справ у Суді може: держава-учасниця Римського статуту або країна, яка його не ратифікувала, проте визнала юрисдикцію МКС над конкретною ситуацією; Рада безпеки ООН; прокурор МКС