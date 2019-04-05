США скасували візу прокурора МКС через розслідування щодо Афганістану

Сполучені Штати Америки скасували в’їзну візу прокурора Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда, яка заявила про намір розслідувати можливі воєнні злочини, вчинені силами США в Афганістані.

Державний секретар США Майк Помпео минулого місяця заявив, що Вашингтон скасує або відмовить у видачі віз представникам МКС, які розслідують такі звинувачення проти американських сил або їхніх союзників.

Канцелярія Бенсуди 5 квітня підтвердила, що влада США скасувала її візу. Водночас, як йдеться в повідомленні, прокурор продовжить виконувати свої обов’язки «без страху чи прихильності».

Цей крок розкритикували в ООН і Європейському союзі.

Міжнародний кримінальний суд у 2016 році заявив, що американські військові й ЦРУ, ймовірно, вчинили воєнні злочини, коли катували затриманих в Афганістані.

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У листопаді 2017 року прокурор МКС Фату Бенсуда оголосила, що буде вимагати дозволу суддів МКС для розслідування ситуації в Афганістані. Рішення про початок офіційного розслідування суд поки що не ухвалював.

США не визнають юрисдикції МКС над своїми громадянами, але американці можуть бути обвинувачені у злочинах, які вони, ймовірно, вчинили у країнах, які визнають юрисдикцію суду. Афганістан є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

МКС був створений як міжурядова організація в Гаазі, що у Нідерландах, у 2002 році за договором, відомим як Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Юрисдикцію суду визнають 122 країни, які ратифікували Римський статут. Ці країни-члени включають всю Південну Америку, майже всю Європу, більшість країн Океанії та близько половини Африки.

Він діє лише тоді, коли країни, що перебувають під його юрисдикцією, виявляються нездатними або не бажають серйозно розслідувати воєнні злочини, геноцид або інші серйозні порушення.