Члени ЄС не досягли згоди щодо нових санкцій проти Росії – дипломати

Країни-члени Європейського союзу не змогли домовитися про дев’ятий пакет санкцій проти Росії під час переговорів увечері 14 грудня, повідомили дипломати на тлі зустрічі лідерів ЄС 15 грудня.

Країни наблизилися до угоди під час переговорів 14 грудня, але Польща та деякі інші країни все ще мають заперечення, цитує одного з дипломатів ЄС агентство Reuters, додавши, що новий проєкт, як очікується, буде поширений пізніше.

Нові санкції проти Москви були відкладені через суперечки щодо того, чи повинен ЄС спростити експорт російських добрив через європейські порти, навіть якщо компанії з виробництва добрив належать підсанкційним олігархам.

7 грудня Єврокомісія запропонувала дев’ятий пакет санкцій проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, «які можуть бути використані російською військовою машиною», включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран.

Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини, оголосила президентка Єврокомісії. За її словами, новий пакет пропонує прибрати ще чотири російські канали з ефіру.