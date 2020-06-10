Посли ЄС схвалили продовження кримських санкцій ще на рік

Посли країн-членів Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції з країн-учасниць ЄС в анексований Крим.

Як написав у твітері кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк, санкції продовжили ще на один рік.

Посол України в ЄС і в Бельгії Микола Точицький написав у твітері, що «єдність і солідарність ЄС зруйнували відчайдушні спроби Росії використати COVID-19 для скасування санкцій, запроваджених проти Москви за тривалу агресію проти України».

«Кримський пакет» буде продовжено ще на рік. Вдячні нашим партнерам за їхню непохитну підтримку», – додав посол.

Рішення ще має бути затверджене Радою Євросоюзу у опубліковане в Офіційному журналі, після чого набуде чинності.

Такі заходи, вперше запроваджені в 2014 році як відповідь на незаконну анексію Росією українського півострова, включають заборону на ввезення з Криму товарів, якщо вони не мають українських сертифікатів, заборону заходу до Криму круїзних суден, що плавають під прапорами країн-членів ЄС або контролюються державою-членом об’єднання, а також заборону на придбання компаніями з ЄС майна та компаній на окупованій території.

Згідно із забороною, товари та технології для секторів транспорту, телекомунікацій та енергетики також не можуть експортуватися кримським компаніям або для використання на півострові.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.