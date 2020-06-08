Посли ЄС 10 червня схвалять продовження заборони на інвестиції в Крим

Посли країн Європейського союзу 10 червня затвердять рішення про продовження ще на один рік заборони на інвестиції з країн-учасниць ЄС в анексований Крим, написав у твітері кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Посли ЄС в середу дадуть «зелене світло» на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік», – написав Юзвяк.

Такі заходи, вперше запроваджені в 2014 році як відповідь на незаконну анексію Росією українського півострова, включають заборону на ввезення з Криму товарів, якщо вони не мають українських сертифікатів, заборону заходу до Криму круїзних суден, що плавають під прапорами країн-членів ЄС або контролюються державою-членом об’єднання, а також заборону на придбання компаніями з ЄС майна та компаній на окупованій території.

Згідно із забороною, товари та технології для секторів транспорту, телекомунікацій та енергетики також не можуть експортуватися кримським компаніям або для використання на півострові.

Санкції були запроваджені у 2014 році у відповідь на російську анексію українського півострова. З того часу їх кілька разів продовжували і розширювали.