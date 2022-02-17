Європарламент схвалив виділення 1,2 млрд євро допомоги для України

Європейський парламент офіційно схвалив пропозицію Європейської комісії надати Україні нову макрофінансову допомогу у розмірі 1,2 мільярда євро.

Таке рішення оголосили 16 лютого. «За» проголосували 598 євродепутатів, «проти» – 55, 41– утримався.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, перша виплата може надійти на початку березня.

Єврокомісія 1 лютого схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у твітері закликала Європарламент і країни ЄС домовитися з метою якнайшвидше виплатити перший транш у розмірі 600 мільйонів євро.

Другий транш буде надано Україні протягом року після оцінки дій уряду України з низки ключових напрямків.

Урсула фон дер Ляйєн раніше вказувала, що цей кредит допоможе Україні покрити фінансові потреби, пов’язані з конфліктом.

Країни Заходу на тлі повідомлень про загрозу російського вторгнення в Україну надають фінансову та військову допомогу Україні.