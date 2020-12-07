Європейський аналог «закону Магнітського» остаточно схвалили

Європейський союз остаточно схвалив механізм запровадження санкцій за порушення прав людини. Рішення формально затвердили на нараді голів МЗС країн ЄС 7 грудня.

Воно вступить у силу 10 грудня, у День прав людини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Новий режим санкцій багато в чому аналогічний ухваленому в США «акту Магнітського», що дозволяє запроваджувати санкції за порушення прав людини. Його дія поширюватиметься на весь світ, на державні і недержавні суб’єкти.

У новому законодавстві ЄС згадок конкретно про Росію і про Магнітського немає, проте неофіційно самі європейські чиновники називали його раніше «Європейським законом Магнітського».

Новий режим санкцій передбачає, що ЄС зможе запроваджувати санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини по всьому світу, причетних до таких порушень або пов’язаних із ними. Йдеться про заборону на в’їзд до ЄС і заморожування активів. Крім того, європейським суб’єктам буде заборонено фінансувати таких осіб. Рішення про санкції буде ухвалювати Рада ЄС (тобто представники всіх 27 країн).

Держсекретар Майк Помпео заявив, що США вітають рішення ЄС про новий механізм санкцій за порушення прав людини. Він назвав це рішення видатним досягненням і висловив впевненість, що воно зміцнить захист прав людини в усьому світі. Помпео також закликав Європейський союз якомога швидше запровадити перші санкції.