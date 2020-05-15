Європарламент затвердив виділення Україні 1,2 млрд євро

Європарламент 15 травня затвердив виплату 3 мільярдів євро допомоги країнам-сусідам та партнерам ЄС для боротьби з наслідками пандемії.

Як зазначається, кредити будуть надані протягом року 10 країнам, серед яких Україна, яка отримає 1,2 мільярда євро.

Інші країни, яким ЄС планує надати допомогу: Албанія (180 мільйонів євро), Боснія і Герцеговина (250 мільйонів євро), Грузія (150 мільйонів євро), Йорданія (200 мільйонів євро), Косово (100 мільйонів євро), Молдова (100 мільйонів євро), Чорногорія (60 мільйонів євро), Північна Македонія (160 мільйонів євро), Туніс (600 мільйонів євро).

Парламент ухвалив рішення 547 голосами. Питання розглядали за скороченою процедурою.

Тепер це рішення має схвалити Рада ЄС.

Від початку епідемії коронавірусною інфекцією в Україні заразилися 17330 осіб, 4473 одужали, 476 людей померли.