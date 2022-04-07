Затримані в Барвінковому евакуаційні потяги продовжили рух – голова Донецької ОВА

Три евакуаційні потяги, які 7 квітня були заблоковані на станції Барвінкове в Харківській області через авіаудар російської авіації, змогли продовжити рух. Про це у телеграмі вночі 8 квітня повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Продовжили рух три евакуаційні потяги, які були заблоковані через авіаудар російської авіації по шляхопроводу в районі станції Барвінкове. Потяги вже знаходяться на безпечній відстані від епіцентру авіаудару та прямують за визначеним маршрутом», – вказав Кириленко і додав, що серед пасажирів поранених та постраждалих немає.

Чиновник нагадав, що з Донеччини щодня відправляються залізницею евакуаційні потяги, які вивозять жителів Донеччини та Луганщини до західних областей України. Ними вже скористалися понад 170 тисяч жителів українського Донбасу.

Раніше голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін поінформував, що російські війська завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.