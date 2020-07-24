Європарламент розкритикував новий бюджет ЄС через скорочення

Депутати Європейського парламенту на засіданні 23 липня ухвалили резолюцію, яка критикує скорочення субсидій в новому варіанті бюджету Євросоюзу, повідомляє сайт Європарламенту.

Члени європейського органу привітали «історичне» створення фонду для подолання наслідків коронавірусної пандемії, проте засудили «масштабне скорочення складової субсидій» та закликали до повного демократичного залучення парламенту в роботу цього фонду, яке «не передбачає формальної участі обраних членів Європарламенту».

На думку Європарламенту, скорочення субсидій, які надаються постраждалим від коронавірусу країнам на безповоротній основі, «підважує основи сталого та гнучкого відновлення».

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Зокрема депутати занепокоєні майбутнім програм із захисту клімату, цифрової трансформації, охорони здоров’я, роботи з молоддю, культури, досліджень з управлінням кордонами. Вони вважають, що поточний варіант бюджету призведе до різкого скорочення їх фінансування з 2020 по 2021 рік, а з 2024 року «бюджет ЄС в цілому буде менший за рівень 2020-го, що поставить під загрозу зобов’язання та пріоритети ЄС».

Відтак Європарламент заявляє, що не підтримує угоду Європейської ради про Багаторічну програму фінансового розвитку (MFF) на 2021-2027 роки в її поточному вигляді.

«Депутати «готові не дати згоди» на довготерміновий бюджет ЄС, Багаторічну програму фінансового розвитку, доки на прийдешніх переговорах між Парламентом та Радою не буде досягнуто задовільної угоди. Бажано, щоб це сталося найпізніше до кінця жовтня для безперешкодного початку програм ЄС у 2021-му. Якщо ж нова MFF не буде схвалена вчасно, депутати нагадують, що Стаття 314 (4) Угоди про фінансування Євросоюзу дозволяє тимчасово розширити покриття поточної Програми з минулого року (2020-го), і це цілком сумісно з планом відновлення та ухваленням нових програм MFF», – йдеться в повідомленні установи.

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Депутати також вимагають реформувати систему джерел фінансування ЄС та презентувати перелік нових джерел надходжень до кінця дії програми фінансування 2021-2027 років. Це, на їхню думку, необхідно, щоб принаймні покрити видатки цього плану відновлення.

Рано вранці 21 липня лідери країн Євросоюзу домовилися про остаточний варіант угоди для допомоги країнам у подоланні наслідків пандемії. За цією угодою, сума субсидій становитиме 390 мільярдів євро, сума позик, які підлягають поверненню – 360 мільярдів. При цьому від початку Франція і Німеччина пропонували виділити 500 мільярдів субсидій.