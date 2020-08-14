Європарламентареві Бедроню відмовили у в’їзді в Білорусь

Білоруські прикордонники відмовили у в’їзді в країну депутатові Європарламенту Роберту Бедроню.

«Органи, які ухвалили рішення про відмову у в'їзді, не зобов'язані інформувати про причини таких рішень», – цитує «БелаПАН» слова Антона Бичковського, представника Державного прикордонного комітету Білорусі.

Бедронь, голова делегації Європейського парламенту з питань відносин із Білоруссю, і Пятрас Ауштрявічюс, доповідач Європейського парламенту щодо Білорусі, планували відвідати країну 14-16 серпня для оцінки післявиборчої ситуації, зустрітися із затриманими, урядовцями, громадськими організаціями.

Досі невідомо, чи спробує Ауштрявічюс приїхати в Білорусь самостійно.

Міністри країн Європейського союзу раніше сьогодні вирішили скласти перелік осіб у Білорусі, щоб запровадити проти них санкції у відповідь на дії білоруського лідера Олександра Лукашенка та його підлеглих після виборів 9 серпня.

У Білорусі з 9 серпня проходять акції протесту проти офіційних підсумків президентських виборів. Учасники не визнають перемоги Олександра Лукашенка.