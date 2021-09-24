Колишньому командиру «Беркуту» повідомили про підозру в організації теракту та вбивств на Майдані

Колишньому командиру батальйону «Беркут» повідомили про підозру в організації теракту та вбивств мітингувальників, проінформувала 24 вересня пресслужба Офісу генпрокурора.

«Повідомлено про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України в Харківській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центральній частині Києва», – ідеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками «Беркуту» спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках.

Метою цих дій було залякування населення та перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з майдану Незалежності до Верховної Ради для підтримки голосування парламентаріями за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента.

Такі дії призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств трьох мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 людям, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень, трьом особам.

Наразі за цими подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього очільника МВС, його заступника, керівництво ГУМВС у Києві, а також виконавців із числа співробітників «Беркута».

Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.