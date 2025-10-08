Ексдиректор ФБР відмовився визнати себе винним – на тлі звинувачень з боку Трампа

Колишній директор Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі 8 жовтня не визнав себе винним у кримінальних звинуваченнях у наданні неправдивих заяв та перешкоджанні розслідуванню Конгресу.

Ці звинувачення висунуті в межах першого судового переслідування, яке підтримує міністерство юстиції США. Звинувачення висунула колишня особиста адвокатка Дональда Трампа Ліндсі Галліґан, яка у вересні отримала призначення прокурором США у Східному окрузі Вірджинії. Це сталося після того, як президент США змусив звільнити її попередника – через його небажання переслідувати Комі та генерального прокурора Нью-Йорка Летішу Джеймс.

Джеймс Комі заявив про свою невинуватість і закликав до проведення судового процесу.

Почати кримінальне переслідування Комі неодноразово закликав президент США Дональд Трамп, після повідомлення про звинувачення він публічно висловив схвалення такого кроку.

Комі став першим колишнім директором ФБР, якому висунули звинувачення у скоєнні злочину. Комі, окрім іншого, наглядав за розслідуванням про можливі зв’язки команди Трампа з Росією.

Звинувачення пов’язані зі свідченнями, які він давав на слуханнях у Сенаті у 2020 році у справі про можливе втручання Росії у вибори президента США у 2016 році.

Комі тоді заявив, що не доручав нікому передавати пресі дані щодо розслідування під виглядом анонімного джерела. Згодом з’явилася низка свідчень, що інформація пресі передавалася з його відома.

Комі втратив посаду невдовзі після обрання Трампа на перший термін у 2017 році. Відтоді Комі й Трамп різко критикували один одного: Трамп звинувачував Комі у змові з його опонентами-демократами, а колишній директор ФБР говорив про те, що став жертвою політичних переслідувань, і звинувачував Трампа в авторитаризмі.

За висунутими звинуваченнями Комі загрожує до п’яти років позбавлення волі, хоча на практиці, як правило, у таких справах реальні терміни не призначаються.