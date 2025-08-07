Політики у Швейцарії прагнуть скасувати угоду щодо винищувачів F-35 після запровадження США мит

Швейцарські політики різних партій прагнуть скасувати замовлення трьох десятків винищувачів F-35A від американського оборонного конгломерату Lockheed Martin Corp після того, як президент США Дональд Трамп запровадив щодо країни одні з найсуворіших мит у світі. Про це пише видання Bloomberg.

Політики почали вимагати відкликати або принаймні переглянути заплановану покупку, яка може коштувати до 7,3 мільярда швейцарських франків (9,1 мільярда доларів), після того, як Трамп запровадив 39% ставку мита для європейської країни.

Проєкт закупівель був спірною темою у Швейцарії протягом тижнів, після того як урядовці визнали «непорозуміння» з Вашингтоном щодо того, скільки коштуватимуть літаки.

«Країна, яка кидає в нас каміння в торгівлі, не повинна отримувати подарунок», – сказав законодавець від партії «Зелені» Бальтазар Глеттлі, який навесні подав пропозицію про скасування проєкту закупівель, який може бути обговорений у парламенті вже у вересні.

Седрік Вермут, співголова швейцарських соціал-демократів, вимагав проведення повторного плебісциту, «щоб населення могло зупинити закупівлі».

Тридцять шість літаків становлять приблизно третину від того, що компанія поставила у 2024 році.



Ганс-Петер Портманн, ліберальний законодавець і член президентської партії, каже, що уряд повинен розглянути «повне або часткове припинення дії контракту та просто проковтнути потенційні втрати». Також, за його словами, слід вивчити, які прогалини в обороні країни можна закрити завдяки тіснішій співпраці з європейськими партнерами.

Протидія американським винищувачам суперечить ідеї використовувати літаки для заспокоєння Вашингтона в тарифних переговорах.

«Ми зазначили, що Швейцарія купує літаки F-35 і дотримується цього», – сказала президентка Карін Келлер-Саттер на пресконференції в четвер, маючи на увазі свій візит до Вашингтона.



Державний секретар Марко Рубіо, який наразі також є тимчасовим радником з національної безпеки, зустрівся зі швейцарським президентом під час її екстреного візиту до США в середу. У заяві Державного департаменту йдеться, що вони «підтвердили свою відданість зміцненню двосторонньої оборонної співпраці» під час переговорів.



