Facebook призупинив 50 російських облікових записів в Instagram перед виборами у США

Facebook повідомляє, що призупинив низку облікових записів Instagram, які походять з Росії, але оператори яких позиціонувалися як американці, що посилювали ворожнечу перед президентськими виборами наступного року.

21 жовтня гігант соціальних медіа заявив, що також призупинив три окремі мережі, що діяли з Ірану. У ньому сказано, що російська мережа «показала деякі зв'язки» з петербурзьким Агентством інтернет-досліджень (IRA).

IRA як російська «фермою тролів» неодноразово згадувалась спецрадником США Робертом Мюллером у своєму розслідуванні російського втручання в американські вибори.

На думку американських експертів, IRA належить бізнесмену, пов'язаному з Кремлем, Євгенію Пригожину, якого іноді називають «шеф-кухарем Путіна».

«Ми бачимо, що ця операція, в основному, націлена на публічні дебати в США», – сказав Натаніел Гліхер, керівник політики з питань кібербезпеки в Facebook.

Глічер заявив, що мережа, пов’язана з IRA, складається з 50 облікових записів Instagram та одного облікового запису Facebook і зібрала 246 000 підписників, близько 60% яких були у Сполучених Штатах.

Facebook також оголосив про нові кроки у боротьбі з іноземним втручанням та дезінформацією напередодні виборів наступного року.

Служби безпеки США попередили, що Росія, Іран та інші країни можуть спробувати вплинути на результат президентських виборів у листопаді 2020 року.

Москва і Тегеран неодноразово заперечували ці звинувачення.