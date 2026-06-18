«Анонсований один із найбільших пакетів допомоги» – Федоров про підсумки «Рамштайну»

Міністр оборони України Михайло Федоров на підсумковій пресконференції після завершення засідання Української контактної групи з питань оборони (так званий формат «Рамштайн») в штаб-квартирі НАТО назвав успішними результати роботи союзників.

«Сьогодні був анонсований один із найбільших пакетів допомоги (в межах програми) PURL. Це один мільярд доларів… Також сьогодні був оголошений пакет допомоги. Тобто на дальню артилерію понад 30 плюс кілометрів. Ми ще підбиваємо підсумки, але вже бачимо, що це буде приблизно пів мільярда доларів», – відзначив український міністр.

За словами Федорова, «всі розуміють, що якщо ми зараз продовжуємо показувати позитивну тенденцію і досягати результату, і говоримо, що це вікна можливостей, значить потрібно нам повірити і зробити максимально все можливе, щоб ми зараз скористалися цим вікном можливостей».

Окремо міністр оборони України відзначив документ про обмін даними щодо антибалістичної програми, підписаний із німецьким колегою Борисом Пісторіусом. Федоров сказав, що це «той процес, який допоможе нам спільно з нашими партнерами створити антибалістику».

Відкриваючи 18 червня засідання «Рамштайну», український президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність зміцнити захист України від балістики до приходу зими, а також наголосив на важливості негайних закупівель зброї у США в межах ініціативи PURL.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це міжнародна оборонна програма, у межах якої країни-союзники закуповують у США озброєння та боєприпаси для термінових потреб України.

Серед іншого, через систему PURL Україна отримує близько 75% ракет-перехоплювачів до систем Patriot (передусім PAC-2 та PAC-3) і майже 90% ракет до інших комплексів протиповітряної оборони.