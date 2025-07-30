Федоров повідомляє про пораненого через російський удар по Пологівському району

Російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 30 липня.

«78-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки», – додав він.

Також атака зруйнувала приватні будинки та господарчі споруди. За даними голови області, пожежу, спричинену обстрілом, вже ліквідували рятувальники.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



