Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Федоров повідомляє про пораненого через російський удар по Пологівському району

Архівне фото. Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 2022 рік
Архівне фото. Наслідки російських обстрілів на Запоріжжі, 2022 рік

Російські війська обстріляли Пологівський район Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров 30 липня.

«78-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки», – додав він.

Також атака зруйнувала приватні будинки та господарчі споруди. За даними голови області, пожежу, спричинену обстрілом, вже ліквідували рятувальники.

Читайте також: Росія атакувала селище на Харківщині, є загиблий і поранені – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG