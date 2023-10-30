ФІФА заборонила ексголові федерації футболу Іспанії діяльність, пов’язану з футболом, на 3 роки

Дисциплінарний комітет міжнародної футбольної федерації ФІФА 30 жовтня виніс рішення щодо колишнього голови Асоціації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса.

Як повідомляє пресслужба ФІФА, йому заборонили «всю пов’язану з футболом активність» на національному та міжнародному рівнях на три роки. Рубіалеса визнали винним у порушенні 13-ї статті дисциплінарного кодексу ФІФА.

Ця стаття має назву «Образлива поведінка та порушення принципів чесної гри» і включає, зокрема, положення про «порушення засадничих правил пристойної поведінки».

Комітет уточнює, що рішення пов’язане з подіями на фіналі жіночого Чемпіонату світу 20 серпня. Раніше Рубіалеса відсторонили на 90 днів.

Водночас ексголова іспанської федерації має 10 днів на те, аби оскаржити це рішення.

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Голова федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес оголосив своє рішення про відставку у вересні. 46-річний Рубіалес міцно обійняв і поцілував 33-річну Ермосо в губи під час церемонії вручення медалей 20 серпня. Епізод потрапив у трансляцію церемонії. У трансляції з роздягальні футболістка заявила, що їй це не сподобалося. Рубіалес тим часом пожартував, що тепер з нею одружиться.

Його вчинок засудили багато спортсменів, спортивні функціонери та спортивні профспілки. Через кілька днів іспанська жіноча футбольна ліга виступила із заявою, що Рубіалес «затьмарив ганебним жестом один із найбільших подвигів в історії іспанського спорту». Організація назвала інцидент безпрецедентною міжнародною ганьбою. «Коли світ мав звернути увагу на наших футболісток, президент змусив увагу всього світу зосередитися на своїй маскулінності», – йшлося у заяві.

Рубіалес стверджував, що Ермосо не заперечувала щодо поцілунку, а сам він став жертвою «лжефемінізму». Ермосо згоду заперечила і звернулася до поліції.