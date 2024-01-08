«Суспільне» покаже фільм Радіо Свобода про українських біженців в Ірландії

Документальну стрічку проєкту «Ти як?» Радіо Свобода про українських біженців у Ірландії покажуть в ефірі марафону «Єдині новини» в слоті телеканалу «Суспільне» 10 січня о 00:30.

«Ласкаво просимо в Ірландію» – документальний фільм, який розповідає про життя українських біженців у країні, сто тисяч таких людей приїхало до Ірландії на початку повномасштабного вторгнення. У стрічці показано схожі сторінки історії і відносини двох народів, які ближче познайомилися через трагічні обставини.

Герої діляться власним досвідом про місцеву медичну та освітню системи, розповідають про інтеграцію в країні та спільне життя з людьми, які їх прихистили у власних домівках. Герої-ірландці, своєю чергою, проводять паралелі історій обох народів – колонізацію, знищення мови та мільйонний голод. Саме вони, на думку героїв документального фільму, є причиною теплого прийому українських біженців у Ірландії. Авторка фільму – Марія Горбань.

Крім того, «Ласкаво просимо в Ірландію» транслюватимуть на місцевих каналах Суспільного 9 січня о 21:00, а також на каналі «Суспільне Культура» – 28 січня о 22:30.