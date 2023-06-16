У Фінляндії сформована права урядова коаліція

У Фінляндії після 74 днів переговорів сформовано нову урядову коаліцію на чолі з премʼєр-міністром Петтері Орпо. Журналісти зазначають, що новий уряд стане найбільш правим від часу Другої світової війни.

Окрім Національної коаліційної партії, головою якої є Орпо, до уряду увійдуть праві популісти з партії «Істинні фіни», Шведська народна партія та християнські демократи. Представників лівих партій в уряді не буде.

Попередня голова уряду соціал-демократка Санна Марін подала у відставку у квітні. ЗМІ нагадують, що Марін була популярна на тлі боротьби з пандемією COVID-19 та підтримки Києва після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Соціал-демократична партія все одно програла вибори.

Одним із головних завдань нового уряду, ймовірно, стане скорочення державного боргу – з урахуванням того, що нещодавній вступ Фінляндії до НАТО на тлі війни Росії проти України вимагатиме збільшення витрат на оборону.

Наприкінці березня державний борг Фінляндії становив близько 146 мільярдів євро, це близько 55% ВВП. Наприкінці 2019 року, коли до влади прийшов лівоцентристський уряд Марін, цей показник становив приблизно 106 мільярдів євро.