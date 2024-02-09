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У Міноборони Фінляндії повідомили про пакет допомоги Україні на близько 190 млн євро

У Міноборони Фінляндії зазначили, що надали оборонної допомоги загалом на 1,8 мільярда євро
У Міноборони Фінляндії зазначили, що надали оборонної допомоги загалом на 1,8 мільярда євро

Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги. Рішення про це Президент Республіки прийняв 9 лютого. Це вже 22-ий пакет оборонної допомоги для України, повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

У відомстві зазначили, що підтримка буде надана на 190 мільйонів євро, а загалом Фінляндія вже надала оборонної допомоги на 1,8 мільярда євро.

Цього разу пакет допомоги також включає оборонну продукцію виготовлену у Фінляндії в рамках окремого пакету фінансування на суму 30 мільйонів євро. За словами міністра оборони Фінляндії Антті Хяккянена, країна шукає нові шляхи на національному рівні для підтримки України в довгостроковій перспективі.

«У вітчизняній промисловості є багато ноу-хау, і ми працюємо в оборонному відомстві над тим, щоб ці ноу-хау та потенціал могли бути більш ефективно використані для підтримки України. Одним з прикладів цього є наше вітчизняне виробництво боєприпасів», – каже Хяккянен.

У відомстві додали, що з міркувань безпеки точний вміст допомоги, спосіб та терміни її надання не розголошуються.

21 грудня 2023 року Фінляндія оголосила про надання Україні оборонного пакету допомоги на 106 мільйонів євро.

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