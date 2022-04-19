Фінляндія вирішила направити Україні додаткову військову допомогу

Президент Фінляндії ухвалив рішення про направлення Україні додаткової оборонної допомоги, повідомляє міністерство оборони країни.

Проте у відомстві не надають детальної інформації щодо вмісту, способу доставки чи термінів допомоги – аби гарантувати, що допомога досягне місця призначення.

Також сьогодні Нідерланди заявили про готовність відправити в Україну важке військове обладнання, зокрема бронетехніку. Прем'єр цієї країни Марк Рютте повідомив про це після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізно ввечері 18 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувалися.

За даними Генштаб ЗСУ, нині основні зусилля військ РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захоплених земель.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».