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Президентка Єврокомісії та прем’єр Британії обговорили підтримку України

Ріші Сунак і Урсула фон дер Ляєн також «висловили обурення» через смерть російського політика Олексія Навального у в’язниці РФ та обговорили ситуацію в Смузі Гази та Червоному морі (архівне фото)
Ріші Сунак і Урсула фон дер Ляєн також «висловили обурення» через смерть російського політика Олексія Навального у в’язниці РФ та обговорили ситуацію в Смузі Гази та Червоному морі (архівне фото)

Голова уряду Великої Британі Ріші Сунак та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели розмову «напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Путіна до України», повідомила пресслужба британського уряду.

«Прем’єр-міністр привітав нещодавнє повідомлення, що Євросоюз надасть 50 мільярдів євро підтримки Україні, і окреслив роботу, яку проводить Сполучене Королівство в рамках нашої угоди про безпекову співпрацю (з Україною – ред.)», – заявили в Лондоні.

Сторони також «висловили обурення» через смерть російського політика Олексія Навального у в’язниці РФ та обговорили ситуацію в Смузі Гази та Червоному морі.

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Фон дер Ляєн зі свого боку повідомила про «хороший дзвінок» із британським прем’єром.

«Розділили рішучий намір підтримувати Україну заради миру та безпеки в Європі. Обговорили конфлікт на Близькому Сході та обов’язок захищати життя цивільних», – додала вона.

Розмова, за повідомленнями, також торкнулася співпраці уряду Британії та європейського агентства Frontex щодо протидії нелегальній міграції.

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Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.

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