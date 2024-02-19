Президентка Єврокомісії та прем’єр Британії обговорили підтримку України

Голова уряду Великої Британі Ріші Сунак та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провели розмову «напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Путіна до України», повідомила пресслужба британського уряду.

«Прем’єр-міністр привітав нещодавнє повідомлення, що Євросоюз надасть 50 мільярдів євро підтримки Україні, і окреслив роботу, яку проводить Сполучене Королівство в рамках нашої угоди про безпекову співпрацю (з Україною – ред.)», – заявили в Лондоні.

Сторони також «висловили обурення» через смерть російського політика Олексія Навального у в’язниці РФ та обговорили ситуацію в Смузі Гази та Червоному морі.

Читайте також: Путін приходить у лютому. Україна і наслідки вбивства Олексія Навального

Фон дер Ляєн зі свого боку повідомила про «хороший дзвінок» із британським прем’єром.

«Розділили рішучий намір підтримувати Україну заради миру та безпеки в Європі. Обговорили конфлікт на Близькому Сході та обов’язок захищати життя цивільних», – додала вона.

Розмова, за повідомленнями, також торкнулася співпраці уряду Британії та європейського агентства Frontex щодо протидії нелегальній міграції.

Читайте також: Затримка західної допомоги може додатково скоротити можливості української ППО – ISW

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше схвалити законопроєкт, що, серед іншого, передбачає допомогу Україні. Він наголосив, що «ціна бездіяльності зростає з кожним днем, особливо в Україні, вже зараз є повідомлення про те, що в українських військ закінчуються боєприпаси на лінії фронту, в той час як російські війська продовжують наступати».

Однак Палата представників розійшлася до 28 лютого, після чого розпочнеться бюджетний процес, і лише потім, не раніше першого тижня березня, конгресмени можуть повернутися до питання допомоги Україні.