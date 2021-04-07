У Лізі чемпіонів зіграють «Баварія» – ПСЖ та «Порту» – «Челсі»

У Лізі чемпіонів УЄФА 7 квітня стартують ще дві чвертьфінальні пари.

Чинний володар Кубка чемпіонів, німецька «Баварія», в Мюнхені зустрінеться з французьким «Парі Сен-Жерменом», а португальський «Порту» прийме англійський «Челсі».

Матчі-відповіді відбудуться вже наступного тижня, 13 квітня, в Парижі і Лондоні.

У вівторок у перших поєдинках 1/4 фіналу головного клубного турніру Європи іспанський «Реал» у Мадриді переграв англійський «Ліверпуль» (3:1), а англійський «Манчестер Сіті» вдома завдав поразки німецькій «Боруссії» з Дортмунда (2:1).